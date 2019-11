Vicenza città sicura? Bufera sulla ricerca: «Vadano in Campo Marzo»

di Roberto Cervellin

VICENZA - La città del Palladio alposto pere addirittura alper iconto la persona. L'indagine annuale del quotidiano Italia Oggi e dell'università La Sapienza non lascia spazio a dubbi: lanel capoluogo e della provincia berica è migliorata, passandodel 2018Ma molti vicentini non la pensano così. Se da una parte ilesprime soddisfazione per i dati che premiano il territorio, dall'altra c'è chi replica che prima di parlare bisognerebbeE chi ricorda che l'indagine riguarda, non solo la città. Insomma, lenon mancano. Anzi.numeri, innanzitutto. Secondo Italia Oggi, Vicenza è, come detto, è al terzo postper sicurezza e alper i. Infine è inposizione per quanto riguarda l'ambiente.Tutto bene? Macché.. Dai commenti sulla pagina Fb del Comune i cittadini appaiono divisi. «Avranno fatto le statistiche, per non essere minacciati dalle siringhe», osserva ironicamente una vicentina. «In centro storico la situazione», aggiunge qualcun altro. «Provate a viverci o a viaggiare in bus», si legge ancora. Quanto ai dati - riferiti al territorio - ilprecisa che in certi casi «per cui il risultato è condizionato dalla città».