Visite ginecologiche non dichiarate: sequestrati 89 mila euro al medico Blitz della Gdf per i 6 anni di "nero"

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Aveva dichiarato di svolgeresolo occasionalmente, ma in realtà gestivae prestava servizio in due centri medici privati per oltre 25 ore settimanali complessive. Undi 63 anni, G. A., residente in provincia, si è visto sequestrare dalla Guardia di finanza 89.200 euro dal conto corrente equivalenti alla somma guadagnata in modo illecito dal 2010 al 2016.Il professionista era legato dalla convenzione col Servizio sanitario presso l'Ulss 5 di Arzignano e aveva assicurato di effettuare consulenza extra senza superare le 5 ore settimanali per non incorrere nella riduzione dei pazienti da assistere (37,5 per ogni ora eccedente le 5) e dei compensi riconosciuti in base al contratto. l medico è stato segnalato alla Procura di Vicenza per il reato di truffa aggravata. I finanzieri hanno accertato che l'uomo ha reso annualmente centinaia di prestazioni sanitarie a fronte delle quali ha emesso parcelle o ricevute che non sono state registrate o dichiarate.L’attività dei finanzieri a tutela della spesa pubblica ed a contrasto del fenomeno dell’evasione fiscale si innesta nella prospettiva di assicurare all’erario ed alla giustizia, attraverso il sequestro preventivo del patrimonio del professionista, l’apprensione a vantaggio dello Stato dei beni suscettibili di confisca, consentendo in parallelo di arginare la diffusione dell’illegalità a tutela degli operatori che agiscono nell’osservanza della legge.