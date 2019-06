© RIPRODUZIONE RISERVATA

DUEVILLE - È scomparso da casa da circa un mese, 29enne duevillese. A formalizzare il 4 giugno la denuncia di scomparsa del giovane ai carabinieri è statao, l’unica parente con la quale ha rapporti: dovrebbe trattarsi di una fuga volontaria.È preoccupata la zia e lo spiega in un post su Facebook dove racconta di aver parlato per l'ultima volta con il 29enne il 21/22 maggio. L'uomo, sarebbe uscito a piedi e con una valigia, la zia dice anche che Mattia "non sta bene", un'informazione generica e allo stesso tempo allarmante, che getta un velo di inquietudine sulla scomparsa. Sul caso stanno indagando il Carabinieri.