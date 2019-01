di Luca Pozza

VICENZA - Non ce l’ha fattache nel pomeriggio deldell’anno era stato trovato con una sciarpa stretta attorno al collo nel soggiorno della sua casa, a, uno dei comuni della vallata del Chiampo. Il ragazzino, che non ha mai ripreso conoscenza, è deceduto oggi all’, dove si trovava in condizioni drammatiche nel reparto di rianimazione. La sua situazione era già disperata al momento del suo arrivo al San Bortolo e a nulla sono serviti gli sforzi di medici e sanitari per salvarlo. I suoi organi salveranno altre vite perché i genitori, compiendo un gesto di grande altruismo, hanno acconsentito all’espianto.Il reato ipotizzato dal pubblico ministero del capoluogo berico Hans Roderich Blattner è quello di. Il magistrato, che tuttavia non ha iscritto nomi nel registro degli indagati, sequestrerà il computer nelle disponibilità del ragazzino per accertare se avesse partecipato ad un gioco assurdo che circola sul web e che consisterebbe nello strangolarsi fino allo svenire.