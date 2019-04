Si getta nel vuoto dal quarto piano per sfuggire al controllo della polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Vede la polizia nel parco in zona Campo Marzo e comincia a correre, pur di sfuggire al controllo entra in un palazzo, inseguito, a quel punto li lancia nel vuoto da un lucernaio al quarto piano. E' successo oggi pomeriggio, 18 aprile, attorno alle 17.10, a Vicenza. L'uomo in fuga, un 24enne nigeriano, è ricoverato in ospedale. Ferito in maniera non grave anche un agente della polizia locale per le ferite riportate cadendo a terra durante l'inseguimento dello straniero.Secondo una prima ricostruzione, fornita dai testimoni il 24enne è salito su condominio al numero 60 di viale Milano, salendo sulle scale fino al quarto piano. Arrivato in cima e vedendosi in trappola il nigeriano ha cercato di fuggire attraverso un lucernario che si affaccia su un cortile all'esterno del palazzo. Nel farlo è precipitato da alcuni metri su un terazzino, sfondando una recinzione in ferro e procurandosi una probabile frattura del femore. E' ora ricoverato all'ospedale San Bortolo, controllato anche dalle forze dell'ordine, ma non è in pericolo di vita.