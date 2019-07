La roggia è soffocata dalle alghe: corsa contro il tempo per pulirla

di Roberto Cervellin

VICENZA - Corsa contro il tempo per pulire la. Il corso d'acqua che attraversa ilsi è trasformato in unoAccade ogni estate e quest'anno non fa eccezione. Lesono ricomparse puntualmente e hanno ricoperto molti punti della roggia. Non mancano poi detriti e ghiaino. Non certo un bel biglietto da visita per i turisti e i vicentini che frequentano il parco.Di quifatto scattare dal Comune, destinato alla pulizia non solo dei fondali, a anche di griglie e tubazioni. Il problema resta infatti il«Speriamo che funzioni», commentano sulla pagina Fb dell'amministrazione. «Abbiamo stanziatoper migliorare la situazione - dichiaraassessore con delega ai lavori pubblici - Se ciò non accadrà, sarà necessario un intervento definitivo del bacino, che funziona come una fontana, in quanto privo di un immissario per il ricambio naturale dell'acqua».Non è finita. Dopo lae la, recentemente restaurate, verrà sistemata lain legno lungo la Seriola e sarà tagliata l'erba.