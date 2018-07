Rissa al bar per gelosia, 43enne romeno con due machete bloccato dagli agenti

di Luca Pozza

VICENZA -la scorsa notte, poco dopo le 24, in un bar di contra' Porta Padova a Vicenza, dopo una rissa scoppiata tra clienti. A lanciare l'sono state altre persone che si trovano all'interno del locale. I poliziotti, giunti sul posto in pochi minuti, hanno fermato e bloccato un 43enne romeno, residente in città e regolare in Italia, in evidente stato alcolico, che è poi statoL'uomo con sè impugnava un, gli è stato trovato nel furgone, di proprietà della ditta per cui lavora: entrambi gli oggetti sono stati sequestrati dagli agenti. Secondo quanto ricostruito, poco prima, un gruppetto formato due donne e tre uomini, probabilmente dell'Est, era entrato nel bar, aggredendo con un pugno un albanese, sembra per una questione di gelosia. Il romeno è intervenuto in suo aiuto ed è subito corso a prendere uno dei due machete, con il quale ha messo in fuga il terzetto, che nel frattempo era sceso in strada, mentre le due donne si erano già dileguate.