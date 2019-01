di Luca Pozza

VICENZA -nel pomeriggio di oggi in unin località Bertesina a Vicenza, in strada Parolina: durante un furioso incendio (visibile a chilometri di distanza) è esplosa una bombola di gpl, mentre un'altra ventina di bombole ha resistito al fuoco e al calore. Dopo l'allarme lanciato da alcuni residenti sul posto sono intervenute due squadre dei, con il supporto di un mezzo del servizio antincendio della caserma Ederle.L’incendio ha distrutto il ricovero (esteso su circa 200 mq) costruito in legno e lamiera con all’interno diversi attrezzature agricole tra cui un vecchio trattore. Durante le operazioni di bonifica sono state trovate sotto una catasta ledi cui il proprietario ne ignorava l’esistenza. Una di queste, come detto, è anche scoppiata. Le cause dell’incendio probabilmente riconducibili a cause elettriche sono al vaglio dei pompieri. Le operazioni di messa in sicurezza del luogo sono terminate solo in serata.