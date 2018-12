Operaio rapinato della valigetta con 62 mila euro, poi i ladri la abbondonano

di Luca Pozza

VICENZA - Nella mattinata odierna, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, sono intervenuti a Vicenza, in Prati 12, a seguito di unaai danni di un operaio di una ditta vicentina, la, che stava per entrare nella filiale della banca di credito cooperativo San Giorgio Quinto Valle Agno. Secondo una prima ricostruzione due individui travisati, dopo averlo bloccato, lo hanno strattonato e gli hanno sottratto una valigetta contenente la somma di 62 mila euro, che è stata poi abbandonata a poca distanza, a seguito del sopraggiungere di alcuni clienti della filiale.I malviventi, probabilmente impauriti della situazione si sono dati alla fuga nelle vie circostanti del quartiere. La refurtiva è stata riconsegnata al proprietario che non ha riportato nessuna lesione. Le indagini dei carabinieri della Compagnia di Vicenza sono volte a risalire agli autori del "colpo" che alla fine non è andato a segno.