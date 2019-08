Rapinato dell'orologio da due finte badanti, pensionato in ospedale

di Luca Pozza

VICENZA - Ennesimocon ilVittima dell'ultimo episodio, avvenuto ieri verso le 12, in viale Trento, a un centinaio di metri dalla rotatoria di viale Mazzini, un pensionato di 84 anni, residente in città, che all'improvviso è stato avvicinato da un'avvenente ragazza che diceva di voleva lasciargli il numero di un'amica badante, scritto in un bigliettino che ha sfilato dal reggiseno.Poco dopo è stata raggiunta da un'altra donna che, appunto, si è finta la badante e ha detto di essere in cerca di un lavoro. Dopo che l'anziano ha preso il numero quest'ultima lo ha abbracciato continuando a ringraziarlo. A quel punto il pensionato ha sentito un forte dolore al polso, accompagnato da bruciore, e ha subito visto uscire copiosamente del sangue: la donna gli aveva sfilato l'che portava al polso sinistro, modello "Piguet" del valore di 6 mila euro, ferendolo al braccio, a causa di un profondo taglio.Le urla della vittima hanno richiamato la titolare del vicino panificio Marin, situato a pochi metri da dove è avvenuto il fatto, che ha tentato di rincorrere le due donne, che tuttavia sono riuscite a fuggire: poco lontano ad attenderle c'era un complice che le attendeva, su un'auto bianca, che è partita sgommando. Il pensionato è stato portato in ospedale al San Bortolo per essere medicato e successivamente ha presentato denuncia alla Polizia, che ora ha avviato le indagini.