Rapinatore in gelateria con la pistola: la titolare lo affronta e lo fa fuggire

di Luca Pozza

VICENZA - All'improvviso ha visto entrare nelladi sua proprietà unche gli copriva il viso e una pistola in pugno, che senza perdere tempo le ha chiesto di consegnare l'intero incasso. Ma la titolare, una donna di 61 anni, non si è persa d'animo e ha reagito, costringendo il malvivente a fuggire a mani vuote.Laè andata in scena ieri sera, poco dopo le 19.30, alla Gelateria Dolcelisa di Strada Ca' Balbi a Vicenza, nella zona est della città. La donna ha iniziato ad iniziato ad urlare, con la speranza che qualcun'altro potesse intervenire, mentre il bandito si è avvicinato verso il registratore di cassa, che è riuscito ad aprire sotto la minaccia dell'arma. La proprietaria, probabilmente convinta che si trattasse di una pistola giocattolo, ha chiuso con forza il registratore di cassa, schiacciando tre dita al malvivente che, preso alla sprovvista, è scappato a piedi. Sul posto, dopo l'allarme lanciato al 113, i poliziotti della Squadra Volanti della Questura, che ora stanno svolendo le indagini.