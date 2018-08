Ventenne rapinato in casa. «Derubato dei soldi e di 200 medaglie sportive»

di Luca Pozza

VICENZA - Uni ha raccontato di essere statoall'interno della sua abitazione, dove abita da solo, in via Anconetta 28 a Vicenza. Sulla vicenda indagini in corso da parte deidella compagnia del capoluogo berico che stanno conducendo indagini in relazione alla alla presunta rapina subita, avvenuta nei giorni scorsi.Ieri sera il giovane si è presentato alla stazione dell'Arma in via Muggia, riferendo per l'appunto di essere stato rapinato da una persona conosciuta la sera prima che, con una scusa, si sarebbe introdotta l’indomani nella sua abitazione. Nello specifico lo avrebbee preso a calci e pugni, obbligandolo a consegnare(del valore non quantificato), vinte dallo stesso ragazzo durante le gare di pesca, sport che pratica con successo da diversi anni. L'individuo si sarebbe poi dileguato a piedi.Le indagini dei militari dell’Arma, consistenti anche nella visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, proseguiranno per verificare, tra l’altro, la veridicità dell’accaduto.