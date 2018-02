di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA -, attorno alle 13 di oggi, nel. Tre banditi, armati di pistola e con il volto parzialmente travisato, sono penetrati negli uffici amministrativi dellao, situati al piano terra di un elegante palazzo del centralissimoAl momento dell'irruzione, all'interno dell'istituto c'erano tra dipendenti della banca, che sono stati minacciati, legati con delle fascette da elettricista e poi rinchiusi nel bagno, chiudendo la porta dall'esterno. A quel punto i malviventi hanno rovistato in giro, tra scrivanie, cassetti e armadi, prima di darsi alla fuga. Non è ancora chiaro se abbiano portato via qualcosa, ma trattandosi di una sede amministrativa pare non ci fossero soldi in contanti. Dopo l'allarme sul posto sono accorsi la, che hanno liberato i tre dipendenti dopo aver smontato la porta del bagno.Le indagini sono scattate immediate e ora sono al vaglio anche le immagini della videosorveglianza. Vista l'ora di punta non è escluso che i rapinatori possono essere stati visti da possibili testimoni.