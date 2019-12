Bottiglia di vetro come arma per rubare 200 euro: arrestato rapinatore

di Luca Pozza

VICENZA - Era ritenuto l'autore di unanella notte del 18 ottobre e ieri è stato arrestato dai carabinieri della sezione Radiomobile di Vicenza, in esecuzione ad undel tribunale berico. A finire dietro le sbarre Saber Achir, 32 anni, tunisino, in Italia senza fissa dimora.Dopo il fatto e la denuncia della vittima, E.A.R., le immediate e meticolose indagini degli uomini dell'Arma hanno permesso di identificare l’arrestato quale autore della rapina, nel corso della quale Achir dopo averlo percosso al volto e colpito alla schiena con una bottiglia in vetro, gli aveva sottratto il portafoglio contenente la somma di 200 euro. Dopo le formalità di rito il rapinatore di rito è stato accompagnato presso la casa circondariale diVicenza, a disposizione dell'autorità giudiziaria.