Tre ragazze spiate e filmate sotto la doccia: nei guai due minorenni

VICENZA - Laha avviato indagini a carico diche, secondo quanto riporta oggi il Giornale di Vicenza, nei mesi scorsi avrebbero filmato tre coetanee mentre si facevano la doccia all’interno degli spogliatoi (che non erano chiusi a chiave) di una palestra pubblica di un paese della vallata dall'Agno.Le vittime non si erano accorte dei due che si erano intrufolati ed avevano attivato il telefonino per filmarle. Non è chiaro se il video sia stato diffuso in rete o meno. Le tre ragazze, che dopo l’allenamento erano entrate nello spogliatoio femminile (che non era stato chiuso a chiave), al momento non si sarebbero accorte di nulla e sono venute a sapere del fatto in un momento successivo. A quel punto due di loro hanno sporto denuncia, dando il via all’inchiesta della magistratura, che ora sta indagando sull'episodio.