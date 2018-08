Migranti in Questura: chiedono carta d'identità, pasti migliori, climatizzatori e Sky

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Unospiti a Vicenza di ungestito dallasi è recato lunedì scorso nella Questura berica e ha parlato con un funzionario per chiedere di poter ottenere documenti di identità, pasti diversi da quelli serviti e aria condizionata nei locali in cui alloggiano. Uno dei migranti ha anche sollecitato la possibilità di poter ottenere Sky per vedere le prossime partite di calcio. A presentarsi in Questura è stata una quindicina di persone, due delle quali (coloro che parlano meglio l'italiano) hanno illustrato al funzionario competente, in modo assolutamente pacifico, le richieste avanzate.Sull'accaduto prende posizione: «I clandestini presunti profughi di Vicenza che protestano in Questura perché pretendono di avere Sky per vedere le partite di calcio - accusa - meritano di tornare in Africa di corsa. Questi personaggi, tutti richiedenti asilo politico da anni (alcuni hanno persino presentato ricorso in tribunale dopo che la loro domanda è stata bocciata), devono capire che la pacchia è veramente finita e che possono tranquillamente tornare a casa loro senza nessuna possibilità di rimettere piede in Italia».Per l'esponente del Carroccio «altro che proteste e manifestazioni: questa gente, che è mantenuta dallo Stato con colazione, pranzo e cena gratis, che non lavora e che passa le giornate a bighellonare, va rimpatriata il prima possibile. Si è mai visto al mondo che chi scappa veramente dalla guerra protesti perché non vede le partite di calcio su Sky? Siamo seri: le sceneggiate di questi falsi profughi di Vicenza sono l'ennesima presa in giro verso milioni di italiani in difficoltà che non sanno come arrivare alla fine del mese e che mai si sognerebbero di protestare per avere l'abbonamento a Sky».