La lunga notte delle mamme No Pfas al tribunale: «Qui per i nostri figli»

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Proseguirà sino a a martedì 28 agosto, nel piazzale all'ingresso della Procura, nel complesso del, che per cinque giorni, anche durante la notte, porterà avanti una protesta pacifica, con l'allestimento di un tendone e tre tende canadesi, all'interno dei quali si alterneranno oltre un centinaio persone, tra cui donne e bambini piccoli.Tra le protagoniste del sit-in le, con l'appoggio di altre associazioni ambientalistiche, che hanno l'incarico anche di garantire per tutto il giorno il rifornimento di viveri, costituiti soprattutto da panini, dolci, frutta e bevande varie. Nonostante il maltempo grande partecipazione nella notte appena trascorsa (a cui si riferiscono le foto, scattate dai promotori) e così avverrà per l'appunto sino a martedì 28 agosto, giorno e notte.Con questa protesta il Movimento No Pfas intende protestare contro le istituzioni, «chiamate a garantire la sicurezza dell'acqua e dell'ambiente nelle zone dichiarate contaminate». «Siamo qui per tutelare la salute di tutti - il grido d'appello delle mamme No Pfas - ma soprattutto quella dei nostri figli».