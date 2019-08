Espulsa, si sposa e cambia cognome, poi torna a prostituirsi: arrestata 23enne

di Luca Pozza

VICENZA - Con alle spalle, dopo essere stata colpita da un(peraltro ancora in corso), è tornata in Italia con uno stratagemma ma alla fine è stataProtagonista della vicenda una ragazza albanese, Gyegya Zamira, 23 anni, che nella tarda serata di ieri (venerdì 30 agosto) è stata fermata nella zona ovest di Vicenza, da unain viale San Lazzaro, all'incrocio con via Rossini. La giovane, nel mese di maggio, dopo l'espulsione, aveva fatto ritorno nel suo Paese dove si è sposata acquisendo un nuovo cognome, riportato nel nuovo passaporto. Con quello è ritornata in Italia, probabilmente ricominciando l'attività di prostituta in città dove già esercitava in precedenza, ma è stata riconosciuta dai poliziotti.E così ieri sera, dopo il controllo in strada, gli agenti l'hanno trasportata in Questura per ulteriori accertamenti: il confronto con il database delle impronti digitali ha confermato la sua identità e così è scattato l'arresto. La giovane verrà processata per direttissima in Tribunale a Borgo Berga.