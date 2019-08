Ringhiere a Porta Castello: scontro tra sindaco, assessore e minoranze

di Luca Pozza

VICENZA - A Vicenza le, all'inizio di Corso Palladio, installate per tutelare e delimitare il passaggio dei pedoni in un'area Ztl, si trasformano in polemica politica tra amministrazione e opposizione, ma anche all'interno della stessa Giunta. Realizzate dopo che un bimbo è stato investito da un bus, perdendo un piede, ora la loro messa in opera ha posto l'amministrazione comunale sotto tiro: c'è chi chiede di punire i pedoni distratti e indisciplinati come l'assessore alla mobilità, Claudio Cicero, mentre chi tra l'opposizione vuole la rimozione, forte di una petizione sottoscritta in pochi giorni da molti.I contrari alle ringhiere, come il consigliere di opposizione Colombara, sostengono che non hanno portato gli effetti sperati, visto che molti cittadini camminano fuori dall'ambito loro riservato e non rispettano le strisce pedonali. Sulla proposta di Cicero, il sindaco Rucco però non cede tanto da "bacchettare" il proprio assessore, attraverso una nota emessa oggi pomeriggio. «L'amministrazione e tanto meno il sottoscritto che ha la delega alla sicurezza - precisa il primo cittadino - non ha mai dato mandato alla polizia locale di effettuare un'azione repressiva e sanzionatoria straordinaria nella zona di attraversamento di piazza Castello».«L'intervento realizzato con il posizionamento delle ringhiere - aggiunge il sindaco Rucco - è stato fatto con l'unica finalità di garantire la massima sicurezza ai pedoni in un'area Ztl interessata dal passaggio di autobus e vetture, e non certo con l'intento di punire. Fermo restando che i vigili devono far rispettare il codice della strada che prevede multe per i pedoni protagonisti di atteggiamenti pericolosi è giusto invece fare prevenzione con i vigili che potranno aiutare le persone ad affrontare al meglio la nuova circolazione pedonale, in particolare gli anziani. Vale la pena ricordare che se un pedone viene coinvolto in un incidente fuori dalle strisce pedonali avrà sempre una parte di corresponsabilità nel sinistro».Sull'argomento è intervenuta oggi anche Valentina Chindamo, segretaria Pd del circolo centro storico di Vicenza. «Il fatto che i cittadini continuino a camminare liberamente in una piazza che dovrebbe essere attraversata solo da autobus e da mezzi autorizzati - precisa la Chindamo - dovrebbe far sorgere qualche domanda. Forse gli stessi cittadini non capiscono il senso di quelle transenne, ma una parte di loro lamentano passaggi troppo stretti che non permettono un facile attraversamento, soprattutto dove è presente anche la fermata dell’autobus».