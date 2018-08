Corriere della droga con 3.5 kg di marijuana: arrestata donna di 33 anni

di Luca Pozza

VICENZA - Viaggiava con, risultata poi essere unairregolare in Italia ed ex richiedente asilo, arrestata ieri dalla Polizia di Vicenza alla stazione ferroviaria con l'aiuto dei colleghi della Polfer. Gli agenti della Squadra mobile, attraverso una soffiata, sono venuti a conoscenza dell'arrivo in città di uncon un treno proveniente da Zurigo che ha fatto tappa a Milano.Della donna i poliziotti non conoscevano la fisionomia, ma all'arrivo del convoglio l'attenzione è subito andata su una nigeriana, dall'aspetto elegante e ben vestita, che trascinava un trolley e che sembrava particolarmente nervosa. A quel punto è scattata la trappola con la donna, che dopo essere stata bloccata da agenti in borghese, ha detto di non sapere cosa c'era all'interno della valigia. Durante i controlli sono stati trovati 3.3 kg di marjiuana, equamente divisi in tre panetti, impacchettati con carta stagnola e con il borotalco, nel tentativo di nascondere l'odore. Per la donna sono scattate le manette ed è finita in carcere. La vendita sul mercato dello stupefacente avrebbe garantito un



Seguici su Facebook: Potrebbe interessarti: http://www.vicenzatoday.it/cronaca/corriere-della-droga-in-stazione-con-un-trolley-di-maria-arrestata-33enne.html Seguici su Facebook: http://www.facebook.com/pages/VicenzaToday/212021655498004

© RIPRODUZIONE RISERVATA