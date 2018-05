Investe ciclista, fugge ma poi sbatte: era ubriaco, rischia il carcere

di Luca Pozza

VICENZA - Nella serata di ieri lesono intervenute in via Battaglion Framarin dove veniva segnalato che un ciclista, un 24enne ghanese domiciliato in città, era statoil cui conducente non si era fermato a prestare soccorso dandosi alla fuga. Lo stesso, percorse poche decine di metri e, giunto in via Legione Antonini, ha perso il controllo del mezzo, una, terminando la propria corsa contro una Bmw in sosta.Nel luogo del, grazie anche all'intervento della Polizia di Stato e dei carabinieri, il conducente del veicolo, risultato poi essere un 46enne residente in città, è stato, che ha evidenziato che era alla guida in stato di ebbrezza, ma che era anche senza i patente, revocata a causa di un'infrazione precedente.Al 46enne sono state contestate le violazioni per aver omesso di fermarsi, prestare soccorso e fornire i propri dati ai fini risarcitori, la guida in stato di ebbrezza alcolica, la guida con patente di guida revocata e la perdita di controllo del veicolo. L'mentre per l'omissione di soccorso e non essersi fermato verrà invece denunciato all'autorità giudiziaria e potrà essergli comminata la reclusione da uno a tre anni. Il ciclista, trasportato all'ospedale San Bortolo in ambulanza, non ha riportato ferite gravi.