Allarme droga: la polizia locale sequestra eroina a Campo Marzo

di Luca Pozza

VICENZA - Nel pomeriggio di ieri, a, ladella, ha controllato un italiano di 43 anni, residente a Montecchio Precalcino, che aveva appena acquistato poco più di un grammo di eroina da uno straniero. Gli agenti hanno sequestrato la sostanza stupefacente e segnalato il 43enne alla Prefettura.L'operazione, avvenuta nell'ambito dei servizi di prevenzione e contrasto allo spaccio, ha preso il via da una segnalazione degli agenti dedicati al controllo delle telecamere di videosorveglianza che, poco prima, avevano notato uno straniero dirigersi da Campo Marzo verso la stazione Svt. Qui lo straniero era stato visto colloquiare brevemente con un italiano e successivamente incamminarsi insieme con quest'ultimo in direzione piazzale Bologna.Durante il tragitto lo straniero ha estratto un involucro dalla bocca per consegnarlo all'italiano, in cambio di qualcosa, presumibilmente delle banconote. Di qui l'immediato invio di una pattuglia antidegrado che ha raggiunto e controllato l'italiano, recuperando l'eroina appena acquistata.