Bullismo e spaccio di droga: l'app della Polizia attivo da oggi in provincia

di Luca Pozza

VICENZA - Si chiama YouPol e si può scaricare sullo smartphone da Apple Store e Play Store. E' un’applicazione dellache da oggi, martedì 15 maggio, anche a Vicenza e provincia permette di segnalare, in maniera anonima,. Anche se il sistema può garantire l’anonimato, in caso di false segnalazioni le forze dell'ordine avranno la possibilità di risalire all’utente.Il sistema funziona in maniera semplice: chiunque - ma- può inviare una segnalazione testuale diretta alla centrale di Polizia, con la possibilità di allegare foto e video. La risposta è immediata anche grazie alla geolocalizzazione del segnalatore. Ha già avuto successo in altre città: dall’avvio del progetto nel 2017, che ha riguardato inizialmente tre città in forma sperimentale e che dal 1 febbraio aveva coinvolto i capoluoghi di regione, mentre da oggi è attivo anche in tutti i capoluoghi di provincia, sono stati effettuati più di 118.000 download, 1.152 segnalazioni per casi di bullismo e 2.132 per uso di sostanze stupefacenti.Il progetto è stato presentato questa mattina a Vicenza dale daldopo la conferenza stampa i giornalisti sono stati accompagnati nella sede della centrale operativa (al quinto piano dell'edificio di viale Mazzini) dove sono stati fatte delle dimostrazioni.