«Dotare gli agenti di polizia di Vicenza della pistola Taser»

di Luca Pozza

VICENZA - Ieri sera ilaveva detto che verrà studiata l'ipotesi di dotare, magari in forma sperimentale, i vigili urbani della pistola Taser come strumento da utilizzare in situazioni di emergenza. Oggi ad intervenire è lache precisa di «accogliere con favore l'apertura del sindaco Rucco in merito alla possibilità di attivare una sperimentazione per l’utilizzo del dissuasore elettrico "Taser" come dotazione aggiuntiva alle forze di polizia locale».«E’ da anni che Fratelli d’Italia indica il Taser - viene spiegato in una nota - come unonell'esercizio delle loro funzioni, riducendo il rischio di eventuali colluttazioni con i fermati. Il Taser è un'arma da difesa, classificata come "meno che letale", in grado di fermare quei soggetti che, nonostante le intimazioni degli agenti, non danno segno di voler desistere dai loro intenti oppure oppongono violenta resistenza all'arresto. Fratelli d'Italia, attraverso il Gruppo consiliare in Regione del Veneto, già nel settembre 2015 ha presentato una mozione, poi approvata poi dal Consiglio regionale, che impegna la Giunta regionale ad attivarsi presso il Governo affinché le nostre forze di polizia possano essere dotate di strumenti di dissuasione non letali quali il taser, come già avviene in 107 paesi nel mondo, compresi alcuni stati del nord Europa».«Tale richiesta - conclude la nota di Fratelli d'Italia - rientra nel nostro programma delle politiche per la sicurezza. Garantire adeguati strumenti alle forze dell'ordine è una priorità sentita, oltre che dai cittadini, dagli operatori delle forze dell'ordine che devono essere messi nelle condizioni ed avere gli strumenti per operare al meglio».