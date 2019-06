Yaris cappottata sulla strada: la centra con l'auto e poi scappa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Un bicchiere di troppo è costato caro al 21enne R.B. di Torri di Quartesolo che alle 1 di ieri 20 giugno alla guida di una Volkswagen Golf nel percorrere via Ridolfi, in un tratto poco illuminato, ha colpito una Toyota Yaris, capottata sulla strada, ed èincurante della 61enne L.F. di Vicenza, chiusa all’interno.La donna nell’affrontare una semicurva aveva da poco perso il controllo della Yaris che sbandata sulla destra ha sbattuto su un albero ed è capottata ed è stata poi colpita dalla Golf che ha proseguito la sua corsa. Un testimone ha chiamato il 118 e il 113. I sanitari del Suem hanno trasportato la donna al pronto soccorso del San Bortolo e medicata per contusioni multiple con prognosi di un mese. Gli agenti di polizia sulle indicazioni del testimone hanno trovato in via delle FontanelleIdentificato, ilè risultatoPer il giovane è scattato ilcon