“Una Piazza Bianco Latte”: serata di festa sotto la Basilica Palladiana

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - E' stata denominata, la prima edizione della manifestazione, aperta al pubblico, organizzata da Latterie Vicentine con il patrocinio del, in programma domani, venerdì 7 giugno, a partire dalle ore 19.30 in Piazza dei Signori. Sarà proprio il più prestigioso "" a fare da cornice a un: per l’occasione saranno installati 10 schermi a led trasparenti di grandi dimensioni che proietteranno immagini evocative del territorio vicentino. Si preannuncia un’esperienza immersiva e coinvolgente, in un continuo dialogo tra il fascino della Basilica palladiana e la bellezza di paesaggi e tradizioni della provincia berica.La piazza si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto dove prenderà vita uno. Al centro della scena sarà il corpo artistico di NuArt Events: musicisti, ballerini, giocolieri, equilibristi, mangiafuoco e vari performer intratterranno il pubblico in uno spettacolo teatrale di grande impatto visivo, il cui filo conduttore sarà l’appartenenza al territorio e alla tradizione. Oltre alla vista, anche il palato sarà stuzzicato per tutta la sera dalla presenza di quattro aree di degustazione collocate in Piazza dei Signori. Per l’occasione si potrà degustare un’invitante selezione di formaggi proposti da Latterie Vicentine, abbinati ai vini della Cantina Beato Bartolomeo di Breganze. Una festa del sapore tra formaggi appetitosi come l’Asiago Dop Fresco e Stagionato, il Grana padano Dop Riserva e il Castelgrotta, vini rossi, bianchi, leggeri, corposi, carichi di profumi e aromi. Tutti prodotti di alta qualità tipici del territorio vicentino.Durante la serata sono previsti inoltre due interventi di Stefano Cantiero, giornalista e profondo conoscitore del territorio, da molti anni volto delle tradizioni e dei sapori autentici del Veneto. Dal cuore di Vicenza condurrà i presenti tramite racconti e immagini sull’per rivivere la suggestiva, la più lunga d’Europa con i suoi 90 km percorsi da oltre 600 capi in 3 giorni. Un evento ricco di sorprese ed emozioni, in grado di far convivere storia, arte, gusto, voluto fortemente da Latterie Vicentine, primo produttore nazionale di formaggio Asiago Dop.