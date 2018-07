Coltiva marijuana e lascia un cartello: «Non strappare, rispettate le piante»

di Luca Pozza

VICENZA - Ha coltivato e fatto cresceredell'altezza compresa tra 60 e 80 centimetri. E poi ha lasciato unattaccato al fusto della più alta,con una: «Laè stata scoperta, nella giornata di ieri, all'interno dell'area recintata dell'acquedotto appartenente allain località Monte Crocetta a Vicenza, in via Biron di Sopra, da due dipendenti dell'azienda che gestisce il servizio idrico: i tecnici, una volta capito di cosa si trattava, hanno richiesto l'intervento della Polizia, che ha inviato sul posto una pattuglia della Squadra volanti.L'accorato appello, ovviamente, non è stato preso in considerazione: le piante, per un peso complessivo di circa 450 grammi, sono state estirpate dagli agenti che ora stanno svolgendo le indagini per risalire al "coltivatore" che, trattandosi di una proprietà privata appartenente ad un ente, non sarà facile trovare.