Trovato morto in una roggia l'81enne scomparso da casa: è giallo

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Si sono concluse tragicamente le, M.S., pensionato, residente in città, di cui mancavano notizie dalla tarda mattinata di ieri, quando non aveva fatto rientro a casa per il pranzo. Lain via Ambrosini, in zona Biron, nella roggia Dioma, da parte di un gruppo di persone che lo stavano cercando da diverse ore: sono stati loro a vederlo galleggiare sull'acqua, dando immediatamente l'allarme.A recuperare il corpo sono stati i vigili del fuoco del capoluogo berico dopo la segnalazione giunta al comando. Sul posto anche i sanitari del Suem 118 che non hanno potuto far altro cheche probabilmente risaliva alle ore precedenti. Indaginiin corso da parte della Polizia per stabilire le cause della morte. Non è escluso che venga chiesta l'autopsia.*** In aggiornamento