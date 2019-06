«C'è odore di gas nell'aria, qui esplode tutto»: era un compressore in tilt

di Luca Pozza

VICENZA - Lunghinella tarda serata di ieri nel quartiere delle piscine a Vicenza. L'allarme è scattato poco prima delle 22.30 dopo che nell'aria si era diffuso un forte odore di gas, molto acre, che ha spinto i cittadini ad allertare il 115 e le altre forze dell'ordine: in particolare sono state una decina le telefonate giunte ai vigili del fuoco, che hanno subito inviato sul posto due squadre dotate di apparecchiature specifiche, raggiunti poi sul posto anche dai tecnici delle Aim.I primi controlli hanno escluso subito il rischio di esplosioni, poi i pompieri hanno individuato il problema nello scantinato, in particolare in un vano contatori, di un: era il compressore di un ascensore che si era guastato e perdeva olio che a contatto con la temperatura molto alta del motore, ha provocato l'odore fortissimo che in pochi minuti si è esteso in un raggio di quasi un chilometro. L'intervento si è concluso poco prima della mezzanotte.