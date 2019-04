Al parco tenta di rapinare 4 studenti minacciandoli con la pistola: preso

di Luca Pozza

VICENZA - Ha tentato unaai danni di una Campo Marzo, ma è stato arrestato dai carabinieri. Ieri pomeriggio i militari dellahanno proceduto con l', Gabriele Lombardi, 54enne, residente a Thiene.Poco prima l’uomo, a Campo Marzo, si è avvicinato ad una panchina nella quale si trovavano, residenti nel capoluogo ed a Torri di Quartesolo, e con fare minaccioso, lasciando intravedere la sagoma di una pistola occultata nella tasca dei pantaloni, ha intimato loro dinella loro disponibilità. I ragazzini, senza lasciarsi intimorire, si sono dileguati raggiungendo una pattuglia dei militari del 3° Reggimento Genio Guastatori di Udine che si trovava a poca distanza, ed in queste settimane impegnata nel capoluogo nell’ambito dell’operazione Strade Sicure, a cui hanno riferito l’accaduto segnalando il soggetto che, nel frattempo, si stava allontanando.Poco dopo Lombardi è stato bloccato dagli uomini dell'Arma che l'hanno trovato in possesso di unapriva del tappo rosso riproducente una Beretta cal. 9 modello 92, sottoposta a sequestro.L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato presso la casa circondariale "Del Papa" adisposizione dei giudici per l’udienza con rito direttissimo.