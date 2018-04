di Luca Pozza

VICENZA - È chiamato ilperché è aperto solamente di giorno (chiusura dei cancelli alle 19.30) ed è ad esclusivo uso per i più piccoli per giocare a calcio, correre e utilizzare le altalene. In realtà quello che riguarda il, è un vero e proprio allarme, che prosegue da alcuni mesi, soprattutto da quanto una parte degli stranieri si è spostata da Campo Marzo in virtù di controlli quotidiani.Secondo l'allarme lanciato dai residenti, in particolare dal neo-costituito Movimento di quartiere, pronto a formare un Comitato, formato soprattutto dai genitori dei bambini,A fine marzo i controlli della polizia locale hanno portato a trovare droga occultata in mezzo ai cespugli, collegata alle presenze indesiderate di spacciatori e tossicodipendenti nell'area verde.L'ultimo episodio in ordine di tempo, altrettanto grave, riguarda un cittadino straniero, slavo di origine, sorpreso a defecare all'interno del parco. L'uomo, filmato con i pantaloni calati mentre faceva i suoi bisogni, è stato poi allontanato dagli stessi genitori. Ancora più grave che l'episodio in questione sia avvenuto il giorno di Pasqua, alle 9.30 del mattino, quando molti fedeli si stavano dirigendo in chiesa per la messa.«La situazione è insostenibile - il grido di lamento di uno dei genitori del quartiere - questa zona è ormai abbandonata e abbiamo anche il problema delle prostitute di viale Verona che con i clienti di notte entrano in queste strade. L'assessore Rotondi ci ha assicurato che sono stati stanziati i soldi per installare quattro telecamere, ma il sindaco da mesi ancora non si decide di firmare. Noi abbiamo chiesto anche un custode, magari che possa spostarsi in bicicletta con il parco di via Fornaci, un'altra area verde degratata e con la presenza di tossicodipendenti».