L'ospedale ostaggio dei parcheggiatori abusivi: «Così li allontaneremo»

di Luca Pozza

VICENZA - «Abbiamo richiamato più volte l’attenzione dell’attuale giunta comunale di Vicenza sul: ma ad oggi a 20 giorni dalle elezioni il centrosinistra al governo della città non ha messo in pratica nulla». Sono parole delMatteo Tosetto, che promette: «Se il centrodestra vincerà le elezioni “puliremo” e faremo ordine nei parcheggi della città».A denunciare la situazione il giovane candidato in consiglio comunale Francesco Saoncella (che fa parte della lista di Forza Italia) che ha fotografato la situazione proprio questa mattina nel«E’ incredibile - spiega Saoncella - oggi ho visto una situazione di illegalità conclamata: due giovanotti di origine africana, probabilmente richiedenti asilo, che indicavano i posti liberi agli automobilisti e chiedevano poi un compenso. Le persone erano libere di non dare loro nulla, ma come fidarsi poi?».«Si tratta comunque di una situazione illegale e inutile e pericolosa - conclude il candidato di Forza Italia - sono necessariche possano coadiuvare leattraverso un pattugliamento continuativo dei parcheggi a rischio, come previsto dal nostro programma. Se i vicentini ci voteranno applicheremo la "tolleranza zero alla Rudolf Giuliani" per queste situazioni».