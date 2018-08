Parcheggiatore abusivo "molesto": 1000 euro di multa e allontanamento

di Luca Pozza

VICENZA - Si stringe il cerchio attorno aia Vicenza. Questa mattina, attorno alle 10, le pattuglie della polizia locale impegnate nell'attività antidegrado in città, sono intervenute in viale Rodolfi, nel parcheggio esterno dell'ospedale San Bortolo, dove era stata segnalata la presenza di alcune persone che esercitavano, in maniera molesta, l'attività di parcheggiatori abusivi.Gli agenti, giunti sul posto, hanno colto in flagranza di reato e poi fermato uno straniero. Essendo privo di documenti, l'uomo è stato condotto al comando della polizia locale per essere identificato come cittadinoN.P.E.U., di 37 anni, in Italia senza fissa dimora. Per lui sono scattati unaper aver svolto l'attività di parcheggiatore abusivo e l'secondo quanto previsto dal decreto legge sulla sicurezza.«Ho chiesto alla polizia locale – ha commentato il– una particolare attenzione nel contrastare l'odioso fenomeno dei parcheggiatori abusivi in zona ospedale. I passaggi delle pattuglie sono frequenti e i controlli mirati. Ben vengano, inoltre, le segnalazioni dei cittadini, a cui cercheremo sempre di far seguire il pronto intervento dei nostri agenti».