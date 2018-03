Abusi su ragazzina di 11 anni: padovano in carcere 20 anni dopo

di Luca Pozza

VICENZA - OItre vent'anni fa aveva compiutoma solo adesso per un 47enne di origini vicentine e residente in provincia di Padova, è arrivato il momento di scontare ilLe porte del carcere San Pio X di Vicenza si sono aperte ieri per L.T., nato a Noventa Vicentina e residente nella bassa padovana, che è stato condannato per abusi sessuali nei confronti dell'allora sorellina della seconda moglie. All'epoca dei fatti, precisamente nel 1996, la ragazzina aveva trovato il coraggio di rivelare alla sorella che L.T., a quel tempo 25enne, la palpeggiava a casa e in auto, costringendola anche a masturbarlo. Da lì è scattata la denuncia ai carabinieri di Longare e le indagini che portarono al suo arresto.L'uomo,per conto della Corte d'Appello di Venezia, dovrà scontare 4 anni e 4 mesi per una serie di reati accumulati, che non riguardano solo la violenza sessuale nei confronti dell'11enne. Sul suo conto pesano anche reati fiscali quali omesse registrazioni di dipendenti, utilizzo di manodopera clandestina e mancate comunicazioni fiscali oltre ad altri abusi sessuali a danni di minori. Questi ultimi fatti avvennero tra Vicenza e il Basso Vicentino (nei comuni di Lonigo e Campiglia dei Berici) tra il 2003 e il 2005.