Nuovo decesso per overdose, morto un 36enne: scatta l'allarme

di Luca Pozza

VICENZA - Un altro, che secondo le statistiche fornite dalle forze dell'ordine rappresenta dall'inizio dell'anno il. Numero allarmanti che pongono il Vicentino in testa a livello regionale in questa triste classifica, ma soprattutto fanno pensare all'arrivo e alla circolazione a Vicenza e dintorni di partite di droga tagliata male o troppo pura.L'ultima tragedia è accaduta ieri in città, nel pomeriggio, con il decesso di un 36enne vicentino nel quartiere di San Bortolo. Secondo quanto riferito in Questura l'allarme è stato lanciato da un'amica, che pare fosse nell'abitazione con lui: sul posto si sono recati gli agenti e un'ambulanza del Suem 118, i cui sanitari non hanno potuto che confermare il decesso, provocato da una dosa letale di droga, probabilmente eroina. Sarà comunque l'autopsia a fornire le cause precise della morte del 36enne, che si aggiunge alla triste lista.