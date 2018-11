di Luca Pozza

VICENZA -oggi, attorno alle 13, all'interno del. Durante una visita medica un paziente, risultato poi essere F.D’A., 44 anni, originario della Germania e residente a Vicenza, ha estratto una pistola, risultata poi essere un', riproducente una, puntandola contro la dottoressa di turno in quel momento: la donna, impaurita, si è allontanata prontamente dalla stanza per chiamare i soccorsi. A questo punto si è udito un colpo a salve della stessa arma giocattolo., giunti immediatamente sul posto, hanno immobilizzato e sottoposto a perquisizione personale l’uomo che è stato trovato in possesso anche di un coltello lungo 14 cm. D’A.F. è stato deferito in stato di libertà per minaccia aggravata e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere e ricoverato presso lo stesso reparto di psichiatria.