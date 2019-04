Allarme zecche: tutti al pronto soccorso durante le feste

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Torna l'. Secondo quanto riporta oggi il Giornale di Vicenza durante ilsono stati 26 gli accessi al pronto soccorso dell'per persone, soprattutto bambini e giovanissimi, punte dai parassiti e costrette a rivolgersi ai sanitari per le cure del caso. I casi sono in aumento: nel 2016 al San Bortolo si sono registrati una settantina di casi, l'anno successivo poco più di 200, mentre nel 2018 gli episodi sono stati oltre 450 episodi.Proprio nel week-end pasquale il passaggio di sciami di parassiti si è registrato in pianura, sui Colli Berici, sulle altre zone collinari e sull'Altopiano di Asiago. Questi artropodi, parenti stretti di ragni, acari e scorpioni, di dimensioni che vanno da qualche millimetro a circa un centimetro secondo la specie e lo stadio di sviluppo, corpo tondeggiante e capo corazzato con un rostro che penetra la pelle, si annidano soprattutto in aree dismesse e fabbricati fatiscenti o abbandonati.