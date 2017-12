Minaccia infermiera con siringa sporca di sangue: 29enne in carcere

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Haall’interno del, dove impugnando unaha minacciato un'infermeria a scopo di rapina. Ma la donna non si è persa d'animo ed è riuscita ad allertare i carabinieri che hanno arrestato l'uomo, un 29enne residente nel Veronese, e poi trasferito in carcere.Ilsi è verificato all'alba di ieri, attorno alle 6.30. Enrico Rivetto, 29 anni, di Montecchia di Crosara ma di fatto senza fissa dimora, aveva trascorso la nottata al San Bortolo per accertamenti, a causa di uno stato di alterazione causato, come poi accertato, dall’assunzione di sostanze stupefacenti. All'improvviso si è spostato nella, dove c'era molte persone in attesa del proprio turno, recandosi allo sportello dove per l'appunto ha minacciato una delle infermiere, alla quale con la siringa sporca ha intimato di consegnargli dei soldi per comprarsi del cibo.Laha consentito all'arrivo sul posto di unache hanno bloccato a fatica l'uomo, poi arrestato con l'accusa di tentata rapina e trasferito alla casa circondariale San Pio X a disposizione dell’autorità giudiziaria.