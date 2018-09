Rapina e spinge a terra infermiera per il portafoglio: arrestato 23enne

di Luca Pozza

VICENZA - All'interno dell'ha, impegnata nel suo turno di lavoro, per. L'episodio, nel quale la donna ha riportato ferite per fortuna non gravi, è avvenuto sabato pomeriggio e nelle ore successive l'aggressore, Richard Andoh Boateng, 23 anni, di origini nordafricane ma cittadino italiano, residente in città, è stato arrestato perdalle squadra volanti della Questura che l'ha rintracciato in stradella dei Cappuccini. Secondo quanto emerso il giovane non sarebbe nuovo a episodi del genere.Al momento del fermo Boateng aveva con sé il portafoglio della vittima, un telefono cellulare che aveva sottratto a un'altra paziente e una coperta con stampato il logo dell'Ulss di Vicenza. Secondo quanto ricostruito il giovane era stato ricoverato in ospedale il giorno prima della rapina che ha portato a termine nel laboratorio analisi dove lavora l'infermiera aggredita. Tutto il provento, recuperato dagli agenti, è stato restituito ai proprietari.