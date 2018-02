Supermarket della droga in casa: arrestato 49enne, denunciata ragazza

di Luca Pozza

VICENZA - Aveva trasformato il suo appartamento, in corso Padova a Vicenza, in un, dove si poteva acquistare qualsiasi tipo di stupefacente: dalla. A scoprirlo ladel capoluogo berico, che ha arrestato un cittadino serbo, Dakic Slavisa, detto "Sasa", 49 anni, residente da quasi un ventennio in città. All'interno le fiamme gialle hanno rinvenuto anche bilancini di precisione e vario materiale per il confezionamento di un vasto assortimento di stupefacenti, per unNel week-end i finanzieri, impegnati in normale controllo sul territorio, hanno fermato un'auto con a bordo il 49enne, gravato da numerosi precedenti penali soprattutto nell'ambito degli stupefacenti, ed unaresidente nel Vicentino. Il nervosismo manifestato da entrambi ha indotto i finanzieri ad approfondire il controllo, all’esito del quale la ragazza è stata trovata in possesso di 12 grammi di cocaina già suddivisa in dosi e di un panetto di hashish del peso di 102 g, mentre nelle tasche dell'uomo sono stati rinvenuti 3 g di cocaina suddivisa in dosi e quasi 2 mila euro in contanti, ritenuti frutto di precedenti cessioni di sostanze vietate.Ritenendo che la giovane si fosse appena approvvigionata di stupefacenti dal serbo, i militari hanno individuato e subito perquisito l'appartamento di quest’ultimo. E qui è stato scoperto il market della droga: nell'alloggio, nascosti in vari contenitori e cassetti, c'erano altri 12,5 grammi di cocaina, due panetti di hashish del peso complessivo di 206 g, 340 g di marijuana e ulteriori 8 spinelli già confezionati, 151 g di sostanza stupefacente del tipo Mdma (sostanza psicoattiva appartenente alla classe delle metanfetamine) e 697 pasticche di ecstasy di diversa forma e colore.Accertata, quindi, la flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio, tutte le sostanze stupefacenti rinvenute, bilancini e denaro contante sono stati sequestrati, mentre il 49enne è stato arrestato e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, trasferito in. La giovane vicentina, invece, è stata denunciata a piede libero.