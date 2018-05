Nubifragio con forte vento e bombe d'acqua: alberi e piante cadute

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Un, trasformatosi inin alcune zone a causa del forte vento, si è abbattuto nel primo pomeriggio di oggi, tra le 13.30 e le 14.30, sulla città di Vicenza e nei comuni dell'hinterland, provocando la caduta di piante e alberi. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco del capoluogo berico anche per scantinati e garage allagati.Tra gli interventi effettuati a Vicenza anche quello in località Casale per la caduta di diverse piante sulla carreggiata, avvenute nel momento in cui non transitavano auto.