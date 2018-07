Maxi-rissa notturna: coinvolti trenta stranieri, poi fuggono tutti

di Luca Pozza

VICENZA - Unaè stata protagonista la notte scorsa di una, all'incrocio tra viale Crispi e via Farini, nella zona ovest della città. A lanciare l', poco prime delle 5, sono stati contemporaneamente automobilisti di passaggio e residenti, questi ultimi svegliati di soprassalto da. Il tafferuglio, secondo le segnalazioni arrivate alla centrale operativa dei carabinieri, ha coinvolto nella quasi totalità ragazzi di colore, una parte dei quali sarebbe stata sotto l'effetto di bevande alcoliche.Dopo pochi minuti sul posto sono giunte due pattuglie di carabinieri, ma all'arrivo dei militari tutti erano fuggiti e non è stato possibile fermare o identificare nessuno. Saranno vagliate ora le telecamere della videosorveglianza sparse in zona. I successivi controlli alhanno per il momento dato esito negativo: nessuno di loro si sarebbe presentato per farsi medicare.