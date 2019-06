Monta un infisso al primo piano, cade e sbatte la faccia per terra: è grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEVIALE - Graveche a causa di una caduta da ieri 14 giugno è ricoverato per fratture al volto nel reparto Maxillofacciale dell’ospedale di Vicenza. Protagonista è un artigiano di 55 anni che poco prima delle 10 di ieri nel montare l’infisso su undi una casa di via Papa Giovanni XXIII ha perso l’equilibrio ed è caduto nel giardino sottostante: nel volo a terra da circa tre metri ha sbattuto il volto a terra. L’intervento dei sanitari del Suem è stato rapido per il trasporto al San Bortolo di Vicenza e il ricovero nel reparto di Chirurgia maxillofacciale per fratture al volto e altri traumi. Il 55enne è grave, ma non in pericolo di vita. Da chiarire la causa della caduta: scivolato, esposto troppo o malore.