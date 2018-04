In 446 mila alla mostra su Van Gogh: è record, sarà nell'elite mondiale

di Luca Pozza

VICENZA - Chiusura con il "botto" per la, ospitata in Basilica Palladiana a Vicenza dallo scorso mese di ottobre e rimasta aperta per 183 giorni consecutivi: la, che ha chiuso i battenti domenica, ha raggiunto a quota 446.218 visitatori, con una media giornaliera di 2.438 ingressi. Si tratta di numeri, presentati oggi in Municipio dall'organizzatore Marco Goldin e dagli amministratori locali,, che consentiranno a Vicenza di entrare nella "top 10" delle mostre di tutto il mondo per quanto riguarda il 2018.L'affluenza media è costantemente cresciuta mese dopo mese, passando dalla media giornaliera di 2.025 persone ad ottobre ai 5.185 nei otto giorni di aprile, in pratica nell'ultima settimana, dove le attese dei visitatori in coda sono proseguite per 4 ore. Il picco giornaliero è stato registrato sabato 7 aprile, con il record di 7.730 biglietti staccati, anche grazie all'apertura della Basilica sino alle 3 di notte. Per la Giunta del sindaco Variati, che chiuderà il suo doppio mandato nei prossimi mesi, si chiude la felice collaborazione con Goldin, iniziata nel 2012 e caratterizzate da quattro rassegne complessive.