di L.P.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Laper ilraccolti in un volume., edito in questi giorni, è un libro e un nuovo modo di vivere le meraviglie delle cime vicentine e delle escursioni in gruppo. L’idea è di, appassionata di trekking e founder di Unione Collector di Vicenza, luogo e progetto di divulgazione e condivisione sul tema della comunicazione visiva e, trip planner, che hanno selezionato, studiato e percorso con passione e curiosità un itinerario di trekking che partendo dal Vicentino, va dalla Catena delle Tre Croci alle Dolomiti del Brenta passando per il Monte Baldo.Di Fiori, che ha percorso metro per metro tutti i tracciati, dormendo tra rifugi o allestendo la tenda in quota per la notte, ha disegnato così un itinerario in 16 tappe che è diventato il cuore di partenza del volume, impaginato e stampato da Tipografia Unione di Vicenza. Il libro raccoglie percorsi e tracciati, sperimentati uno a uno e illustrati nei dettagli con tabelle e cartine, a cui si aggiungono meravigliose foto, scattate anche all'alba e al tramonto. Il volume è arricchito da cinque interviste ad altrettanti esperti del Nordest: con loro loro - due comandanti del Corpo Forestale dello Stato-Carabinieri, uno chef stellato, uno scalatore e un docente e scrittore, appassionato di escursioni in quota - il libro tocca vari aspetti della montagna, filtrati attraverso la lente di storie di vita uniche e speciali."Volare Alto" è un libro ideale per appassionati e curiosi, esperti e non: si tratta infatti del risultato corale di un’esperienza di trekking diretta vissuta nell’ambito di ", libero e gratuito a tutti, nate per valorizzare il territorio delle montagne vicentine e delle Prealpi attraverso sport, turismo e cultura. Una volta al mese, partendo dal casello di Vicenza Est, senza nessun costo o obbligo di tesseramento, viene effettuata un'escursione in montagna.