Blitz al parcheggio Canove, denunciato un minorenne con la droga

di Luca Pozza

VICENZA - Si estendono ad, non solo a Campo Marzo e nei parchi cittadini, gli interventi antidegrado voluti dall'. Negli ultimi due giorni l’attività di controllo da parte della polizia locale ha portato al rinvenimento complessivo di quasi 10 grammi di, all'identificazione di sei ragazzi, cinque dei quali minorenni, e alla denuncia di un settimo minorenne perL'altra sera, attorno alle 18, all’interno del parcheggio Canove (che si trova in pieno centro storico, in una laterale di corso Palladio) sulla scalinata in ferro, un, è stato identificato dalla polizia locale. Gli agenti hanno trovato a terra, sotto la scalinata, un sacchetto contenente 7,5 g di marijuana. Non essendo possibile attribuire la sostanza stupefacente a nessuno di loro, la stessa è stata recuperata e portata al Comando di stradella Soccorso Soccorsetto per gli accertamenti di rito.Nello stesso giorno un'altra pattuglia del servizio antidegrado in borghese ha sorpreso unmentre esercitavaall'entrata delin viale Trieste. Alla richiesta degli agenti di dichiarare le proprie generalità, il ragazzo ha esibito fotocopia del permesso di soggiorno e della carta di identità. Trattandosi di un minorenne, è stato accompagnato, dopo aver contattato la cooperativa alla quale era affidato, al Comando della polizia locale per gli accertamenti dovuti. Il giovane è stato sottoposto a fotosegnalamento e sanzionato per accattonaggio e perché trovato, nel frattempo, in possesso di 2,29 grammi di marijuana.