Gira in auto con una mazza da baseball: denunciato insospettabile

VICENZA - Un insospettabile di 49 anni, E. I., residente a Vicenza, incensurato, è statoalla Procura della Repubblica presso il Tribunale berico perdai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia del capoluogo berico.L’uomo mentre si trovava alla guida della propria autovettura è stata sottoposto ad unin città, in via Mora, e trovato in possesso di una mazza da baseball in legno, sottoposta a sequestro, della cui disponibilità non ha fornito un'adeguata giustificazione.L’autorità giudiziaria, sulla scorta dell’informativa depositata dai militari, valuterà i conseguenti provvedimenti.