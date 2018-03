Da Mantova a Vicenza a caccia di prostitute: multa di 500 euro

di Luca Pozza

VICENZA - Undifficilmente dimenticherà quanto successo la notte scorsa a Vicenza, che gli è costata una, per complessivi oltre mille euro, ma anche il, che rischia di arrivare a sei mesi. Tutto è nato da una serie die del capoluogo berico, impegnati nel contrasto alnella cosiddetta "zona rossa" dove il meretricio è vietato.Poco dopo la mezzanotte, in viale San Lazzaro, il mantovano è stato bloccato mentre stava facendo scendere dalla sua auto una ragazza romena di 20 anni, già nota al personale del Comando come prostituta. Entrambe le persone sono state sanzionate con 500 euro ciascuna, ma durante i controlli il cliente ha manifestato sintomi di ebrezza alcolica, venendo cosi sottoposto a test alcolimetrico. L'esito delle delle due prove era pari a 0,78 g/l: a quel punto gli è stata contestata la violazione dell'art.186 che prevede la sanzione di 532 euro oltre al ritiro della patente di guida per un periodo compreso tra 3 e 6 mesi.Nello stessa serata i poliziotti hanno sanzionato altre due ragazze, che per modalità di stazionamento sul posto e abbigliamento hanno violato il regolamento comunale, e un altro possibile cliente.