Mamma lavora in discoteca e beve, le portano via il figlio di otto anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - La scuola invia segnalazioni ai servizi sociali, a questo punto subentra il tribunale che prende una decisione: togliere il bambino di 8 anni a una vicentina di 41. Il bambino è in affido, ma la mamma si è rivolta a un avvocato per riaverlo. La donna, che lavora molto spessi di notte in discoteca, come cameriera e pr, non riesce a svegliarsi la mattina e portare il figlio a scuola - come racconta il Giornale di Vicenza - inoltre avrebbe problemi legati all'alcol.