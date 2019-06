Picchia la madre di 88 anni e minaccia di morte la sorella: ora è in galera

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BRESSANVIDO - Una drammatica storia ditrascinata perda parte di un uomo sull'è forse giunta al termine con l’in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia e l’entrata in carcere a Vicenza di R.D. 49 enne, nullafacente, noto alla giustizia e scarcerato da poche settimane per analoghi reati. Poco dopo la mezzanotte del 13 giugno, su richiesta del 112, una pattuglia dei carabinieri di Sandrigo è intervenuta nell’abitazione di A.N., vedova 88enne che vive con una figlia di 57anni e un figlio di 59, malato da tempo. In casa era entrato da poco R.D. che in preda ai fumi dell’alcol dopo avere, ha sfasciato delle suppellettili e, rapida a uscire di casa e chiamare il 118 per la mamma. I carabinieri giunti nell’abitazione hanno trovato R.D. in alterazione alcolica, rapido a inveire contro i militari e minacciare di morte la sorella, rea a suo dire di averlo fatto incarcerare per 3 anni. Nel 2015 R.D. è stato condannato dal tribunale di Vicenza all’allontanamento dalla casa familiare per continue vessazioni, offese minacce, lesioni e maltrattamenti verso la madre e la sorella. Disposizione più volte violata, costata per il soggetto l’ingresso ina Vicenza, dove è rientrato questa notte nell'attesa di una nuova condanna.